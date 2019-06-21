Более 10 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
Российские ВКС дважды поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
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В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Сообщается, что разведку вблизи российских границ вели 15 летательных аппаратов. Истребители российских ВКС дважды за неделю поднимались для их перехвата.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Ранее Минобороны РФ распространило кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27.