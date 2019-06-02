Автобус, опрокинутое авто, груда железа: кадры ДТП на Кутузовском

Опубликованы кадры с места крупного ДТП в Москве, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла на пересечении улицы Минская и Кутузовского проспекта.

Как видно на кадрах, которые публикует «Звезда», участниками ДТП стали три легковых автомобиля и автобус. Все машины получили серьезные повреждения, а одна из них и вовсе перевернулась на бок.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель, двигавшийся из Москвы в область. Он вылетел на встречную полосу, двигаясь со скоростью почти 200 километров в час. Об этом сообщил один из участников ДТП.

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу двух пострадавших в аварии.

Как раньше отметили в дептрансе, движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту полностью перекрыто. В настоящее время объезд осуществляется по двум полосам встречного направления.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.