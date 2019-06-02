Жажда перемен: как правые партии стали триумфаторами выборов в Европарламент

В Европе на неделе подвели итоги масштабного голосования, которое проходило по всем странам ЕС. Выбирали депутатов Европарламента - и результаты выборов оказались действительно сенсационными.

Правые партии, выступающие за семейные ценности, суверенитет и восстановление отношений с Россией, набрали рекордное число голосов. Еще недавно их считали европейскими маргиналами, а сейчас они выиграли выборы в ряде ключевых стран Евросоюза.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен обошло партию президента Макрона «Вперед Республика». Британская партия «Брекзит», зарегистрированная лишь четыре месяца назад, переманила большинство избирателей правящей Консервативной партии.

О причинах успеха правых, о том кто они такие, почему их не так любят в Брюсселе и какие ценности они отстаивают ведущая программы «Главное» на «Звезде» Ольга Белова поговорила с Тьерри Мариани - бывшим министром транспорта Франции, а ныне идеологом и одним из лидеров «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Ольга Белова:

- Как вам удастся балансировать между Штатами и Россией, если Трамп, не скрывая, давит сейчас на Европу, заставляет отказаться от «Северного потока» и настаивает на пролонгации антироссийских санкций. Как вы будете балансировать между интересами Штатов и Россией?

Тьерри Мариани:

- О, это просто. Я хочу двигать интересы своей страны. Я уважаю интересы Трампа и Путина, но каждый придерживается своих интересов. Мы говорили о санкциях, и, мне кажется, это в интересах Европы остановить санкции. Я не хочу остановить санкции, потому что я люблю Путина или потому что я ненавижу Трампа. Я хочу остановить санкции, потому что это полная чушь и глупость!

Я много раз говорил французской прессе: эти санкции придуманы в интересах США. Только представьте: смартфоны окажутся опасным и важным стратегическим объектом, и они будут думать, как же выстроить торговлю между Россией и Францией. При этом США может продолжат сотрудничество с Россией по поводу спутника, причем спутник, конечно, не является важным стратегическим объектом. О чем вы говорите? Где здесь логика? Ситуация просто идиотская.

Я уважаю Трампа, он продвигает интересы своей страны. Я уважаю ваше правительство, оно тоже продвигает интересы своей страны. Я не злюсь на США за то, что они сильны. Я злюсь на Европу за то, что она сейчас слаба. И надо проводить такую политику - я уважаю ваши интересы, но и вы уважайте мои. Вот именно с этими идеями мы и пришли в парламент. Вот каких перемен мы хотим.

Полную версию эксклюзивного интервью смотрите 2 июня после 18.00 на телеканале «Звезда» и на сайте tvzvezda.ru.