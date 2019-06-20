Кардиолог из Улан-Удэ спас жизнь школьнице по видеосвязи

В Сочи 16-летняя девочка с врожденным пороком сердца потеряла сознание в местном этнопарке. Спасать школьницу тут же бросились окружающие, но ее мать объяснила, что из-за болезни времени на это просто нет. Однако находчивая сотрудница парка нашла неординарный выход их ситуации.

Женщина позвонила своему знакомому врачу-кардиологу в Улан-Удэ. Он попросил включить видеосвязь. Находясь за тысячи километров, врач руководил реанимационными мероприятиями.

Кардиолог Валерий Амагыров держал телефон в привычной для любителей селфи позиции и в прямом эфире наблюдал и координировал действия по спасению девочки.

«Девочка, когда ее уже положили и приподняли ноги, была бледная, пульс был не частый. Там была очень большая паника, просто никто не знал, что делать. Мы где-то минут 15-20 разговаривали. И девочка пришла в себя», - рассказал врач.

По словам Амагырова, состояние девочки ухудшалось из-за сильной жары и духоты, поэтому только своевременная помощь привела к хорошему финалу истории. Ко всему прочему, скорая помощь, которую вызвали на место, в тот момент оказалась в пробке. Когда школьница пришла в сознание, очевидцы повезли ее навстречу реанимобилю и передали медикам. Сейчас она отдыхает и продолжает восстанавливаться.