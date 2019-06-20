Опубликованы первые кадры с места тройного ДТП с участием маршрутки в Москве

«Звезда» публикует первые кадры с места тройного ДТП с участием маршрутного такси и двух автомобилей в Москве.

Инцидент произошел на пересечении улиц Туристской и бульвара Яна Райниса. В результате столкновения перевернулся один из легковых автомобилей - участников ДТП.

На кадрах с места видно авто, лежащее на боку на проезжей части. Оно заняло практически половину дороги, перегородив путь другим машинам. Рядом на полосе встречного движения стоит еще один участник происшествия, серебристый седан, а маршрутка с поврежденной передней частью стоит неподалеку от них.

На месте работают неотложные службы. Врачи скорой помощи оказывают первую необходимую помощь пострадавшим. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.