«Инопланетное нечто» из глубин океана показали в США

В Калифорнии, в заливе Монтерей обнаружили невероятных «стеклянных кальмаров». Они удивительны тем, что полностью прозрачны.

В заливе обитают 2 вида этих существ: Taonius и Galiteuthis. Они оба принадлежат к одному семейству кальмаров. Водные обитатели плавают в самых глубоких слоях, более чем на 1000 футов под водой. Прозрачность кальмаров играет им на руку, так как на глубине любой источник света незамедлительно привлекает хищников.

«Если кальмар плавает над хищником и изменяет освещение или создает даже слабый силуэт, его скорее всего скоро проглотят», - комментируют данную особенность в Смитсоновском институте.

Ученые обнаружили кальмаров с помощью глубоководных роботов, так как увидеть их на такой глубине без специальных приспособлений невозможно. Несмотря на это, «стеклянные кальмары» уже изучаются учеными. Об этом сообщает портал Mashable.

Ученым неизвестно, чем данный вид кальмаров питается, но известно, что могут впрыскивать в свои тела чернила, что делает их еще более незаметными на глубине.