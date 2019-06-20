Более миллиона вопросов: в Москве готовятся к старту «Прямой линии» с Владимиром Путиным

В четверг, 20 июня, в Москве состоится «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Она начнется ровно в полдень.

Студия, в которой президент России ответит на самые важные вопросы страны, по традиции оборудована в Гостином дворе. Одну традицию в этом году решили нарушить – на этот раз в студии будет присутствовать большое количество гостей.

Глава государства окажется в прямом смысле в центре событий: посередине зала для него оборудовано место, а рядом с президентом окажутся ведущие.

Десятки камер и сотни световых приборов обеспечат качественное изображение, а за компьютерные столы сядут операторы, которые будут держать под контролем звонки от граждан, смс- и Интернет-сообщения. От россиян президенту поступил уже 1 800 000 вопросов, и это еще не предел. Большинство из них касаются не внешней, а внутренней политики государства.

Прямо во время «Прямой линии» Путин сможет в прямом эфире связаться с представителями профильных министерств, комитетов и губернаторов. Эта «Прямая линия» станет 17-й по счету. До 2007 года первые мероприятия длились менее 3 часов, после – уже более. Рекордной стала «Прямая линия» 2013 года – президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

За «Прямой линией» - 2019 будут следить 75% населения, что составляет 3/4 всех жителей России.