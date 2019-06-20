В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
В результате столкновения маршрутное такси, везущее пассажиров, перевернулось.
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В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями. ДТП случилось на пересечении улиц Туристской и бульвара Яна Райниса.
Инцидент произошел утром 20 июня. В результате столкновения маршрутное такси, везущее пассажиров, перевернулось. Как сообщается в социальных сетях, среди них есть раненые.
На место незамедлительно прибыли неотложные службы. Врачи скорой помощи оказывают первую необходимую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.