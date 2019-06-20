В России начинается празднование школьных выпускных

В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов. Впереди поступление в вузы, выбор работы и взрослая жизнь.

По данным министерства просвещения, в этом году российские школы покинут почти 650 тысяч человек, из них 55 тысяч выпускаются из московских школ. Лучшие из лучших, успешно сдавшие единые государственные экзамены, будут по традиции награждены в Государственном Кремлевском дворце. Вручение всероссийской премии «Выпускник-2019» состоится там уже сегодня. В этом году таких выпускников не менее шести тысяч.

В связи с проведением школьных балов с вечера 20 июня в центре Москвы будут перекрыты несколько улиц. С 21 часа и окончания празднований будут перекрыты улицы Ильинка и Варварка. С 23:45 и до 00:15 21 июня перекроют также Москворецкую улицу, Кремлевскую и Москворецкую набережные и Большой Москворецкий мост. Движение на улице Моховая в районе Манежа будет также ограничено.

Ожидается также, что в столице в распоряжение выпускников отдадут Парк Горького, где для участия в празднике зарегистрировалось более 22 тысяч участников. В Санкт-Петербурге центром притяжения станет набережная Невы, где пройдет один из самых красочных праздников «Алые паруса», участие в котором примут 33 тысячи школьников и более полутора миллиона жителей северной столицы.

Для обеспечения порядка на улицах российских городов будет привлечено 2,5 тысячи сотрудников Росгвардии. Кроме того, сотрудники силового ведомства примут участие в обследовании мест проведения праздника на предмет антитеррористической и антикриминальной защищенности.

Сотрудники МЧС и пожарно-спасательного гарнизона будут обеспечивать безопасность проведения выпускных вечеров. Пожарники планируют привлечь к работе 12 мотоциклов ГКУ «Пожарно-спасательный центр». На воде обеспечением порядка и безопасности займутся девять спасательных катеров «Полковник Чернышев», а также специальный водолазно-спасательный автомобиль.