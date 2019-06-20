В Сирии показали условия, в которых живут беженцы из Идлиба

В сирийском лагере для беженцев Харджилла под Дамаском разместили почти полторы тысячи человек, которым удалось выйти из захваченного террористами Идлиба. «Звезда» публикует видео, на котором видны условия их размещения здесь.

Отмечается, что отдельные квартиры и комнаты предоставили нуждающимся власти страны. Кроме того, уже сегодня беженцы обеспечены всем необходимым, в том числе квалифицированной медпомощью и денежными пособиями.

Многие беженцы разбили небольшие сады под окнами и сразу же начали выращивать фрукты и овощи. По словам местных врачей, именно витаминов и полноценного питания не хватает практически всем, кто приезжает из Идлиба. Большинство из них сильно истощены и страдают хроническими заболеваниями, но быстро идут на поправку.

Ранее беженцы из Идлиба рассказали о нечеловеческих условиях жизни в зоне деэскалации.