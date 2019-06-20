Чудо на манеже: как происходит процедура взвешивания уникальных цирковых бегемотов

В Большом Московском цирке состоялась процедура взвешивания бегемотов. Эти животные являются уникальными с точки зрения дрессировки, поскольку практически не поддаются ей.

Однако подопечные дрессировщика Тофика Ахундова владеют многими сложными трюками, с которыми справляются с удивительной для их комплекции легкостью. Бегемоты Ахундова умеют танцевать, стоять на задних ногах, перекатываться и ходить гуськом. Более того, они участвуют в совместных трюках с другими животными.

Бегемоты знаменитого дрессировщика уже успели выступить в десятках городов по всему миру. Сейчас они готовятся к номеру в цирковом спектакле, который будет идти на манеже БМЦ с конца лета.

«Мне хотелось работать с такими животными, с которыми никто не работал. Мне хотелось взять таких животных и доказать, что я могу с ними сделать дрессуру», - рассказал Ахундов.

Бегемотам по имени Яна, Аида и Злата по 12 лет, они еще не достигли половозрелого возраста, в связи с чем регулярно подвергаются процедуре взвешивания. Специально для нее заказываются промышленные весы, которые способны выдержать до трех тонн нагрузки.