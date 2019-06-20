«Адская» неделя: аномальная жара сохранится в Москве до выходных

До конца рабочей недели синоптики ожидают в Москве жаркую и солнечную погоду. В четверг воздух прогреется до 30 градусов, такая же температура будет сохраняться до конца недели. Ночью в столице температура останется на прежнем показателе в 15-17 градусов тепла.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность и вечер от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в дневные и ночные часы составит 75 миллиметров ртутного столба.

К выходным 22 и 23 июня местами в Москве могут пройти дожди и грозы.

Ранее специалисты «Роскачества» дали рекомендации о правильном выборе напитков жару. Специалисты отметили полезность воды и не рекомендовали употреблять «сладкие газированные напитки» из-за повышенного содержания сахара.