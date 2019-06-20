В Иране заявили о сбитом БПЛА-разведчике США

В Иране заявили о сбитом разведчике-беспилотнике Соединенных Штатов. Об этом рассказали в Вооруженных силах страны.

Беспилотник якобы подбили в провинции Хормозган на юге Ирана. В опубликованном после этого заявлении иранских войск говорится, что БПЛА Global Hawk сбили представители Корпуса стражей исламской революции в районе Кухе Мубарак. Об этом сообщает Press TV.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о немедленном силовом ответе со стороны Вашингтона после того, как получил данные от разведки о якобы планируемом нападении на американских военных со стороны Ирана. Позже в Пентагоне сообщили о переброске тысячи военнослужащих на Ближний Восток, связанном с обострением отношений между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе, где подверглись нападению два нефтяных судна. Помпео заявил, что США обладают достаточным количеством доказательств того, что нападение совершил Иран.