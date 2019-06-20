Как загореть и не сгореть: врач рассказала, как без последствий принимать солнечные ванны

Врач дерматовенеролог и сотрудник кафедры дерматовенерологии РНИМУ имени Пирогова Ирина Скорогудаева рассказала «Звезде», как уберечь себя от ожогов на солнце, но красиво и без проблем при этом загореть.

По словам медика, для этого в первую очередь необходимо находиться на солнце только в определенные часы и соблюдать рекомендации по времени нахождения.

«Выходить на солнце необходимо только утром, до 10 часов, и после 3-4 часов дня. Нельзя попадать сразу под очень интенсивное солнце, когда оно находится в зените», - заявила медик.

По ее словам, именно в это время солнечные лучи не прямые, а идущие по косой и преломляющиеся, в результате чего организм самостоятельно выработает защиту от солнца.

«Если вы планируете получить первые элементы загара, время должно быть полчаса. Побыли под ярким летним солнцем и ушли», - рассказала Скорогудаева.

Она отметила, что резко и сразу кожа никогда не темнеет, но процесс загорания в организме уже стартовал. Дерматолог также посоветовала любителям солнечных ванн использовать антиокседанты. Для устранения последствий ожога, в случае, когда он все же получен, она порекомендовала средство под названием аскорутин.

«Очень хорошо использовать, но это надо делать сразу, аспирин с антигистаминным препаратом», - сказала Скорогудаева.

Ранее ее коллега, врач-кардиолог Амина Платунова, рассказала «Звезде», как пережить летний зной без последствий для здоровья. По ее словам, перегрев чреват обострением хронических заболеваний и ухудшением общего состояния организма, поэтому следить за этим необходимо особо тщательно.