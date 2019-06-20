National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400

Российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» может быть применена в качестве средства борьбы в экономической войне. Об этом пишет западное издание The National Interest.

В материале выделяются основные стратегические преимущества системы.

Так, по мнению автора статьи, от продажи данного вида вооружения Россия получает прибыль, которая способствует снижению негативных экономических эффектов от ее разработки, а также создает базу для модернизации российского ОПК.

Также, к стратегическим преимуществам «Триумфа» относят развитие связей со странами вроде Китая. Так, в материале издания сказано, что продажа таких зенитных систем приносит России еще и возможность обучать иностранных военнослужащих, а также проводить его техобслуживание и снабжение запчастями.

«Таким образом, любой партнер Москвы по С-400 будет сотрудничать с ней, чтобы комплексы продолжали исправно работать», - говорится в материале.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.