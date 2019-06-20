«Никаких денег не жалко»: названы города, за перелеты в которые россияне платят рекордные суммы

В этом году рейтинг городов, куда чаще всего летают россияне, тратя на это большие деньги, возглавили Нью-Йорк (США), Мале (Мальдивы), Канкун (Мексика) и Горно-Алтайск (Россия). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для путешествий.

Анализ, как уточняется, был проведен на основании забронированных с начала года авиабилетов. Так, например, семейная пара из Москвы потратила 690 тысяч рублей на путешествие по маршруту Москва – Нью-Йорк –Майами – Москва. При этом пара пользовалась услугами бизнес класса. Другая пара заплатила чуть меньше – 685 тысяч рублей за перелет на Мальдивы с обратными билетами.

Тройку лидеров замкнула поездка в мексиканский Канкун и обратно, которая обошлась семейное паре в 635 тысяч рублей.

Рейтинг также включил в себя рейсы внутрироссийского направления. Семья из трех человек слетала на майские праздники и обратно в Горно-Алтайск за 604 тысячи рублей. Еще около полумиллиона семья заплатила за билеты в Сингапур, а пара пенсионеров из Москвы слетала в Лос-Анжелес за 461 тысячу рублей.

Сервис отмечает, что самым дорогим перелетом по стоимости обошелся одиночному путешественнику, который следовал в Каракас и обратно. Туристка потратила 317 тысяч на эту поездку.

Ранее сервис Tvil.ru определил, что в середине лета туристы чаще всего выбирают для отдыха российские Санкт-Петербург, Казань, Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону. Кроме того, согласно анализу компании, дешевле всего остановиться в Краснодаре, а дороже всего – в Москве, при этом наибольшее предпочтение по длительности отдыха туристы отдают Санкт-Петербургу.