Си Цзиньпин впервые за 14 лет отправился в КНДР

Китайский лидер Си Цзиньпин направился в Северную Корею с первым за 14 лет государственным визитом. До этого он посещал КНДР лишь в далеком 2005 году.

На тот момент Си Цзиньпин занимал пост вице-премьера страны. Нынешний же его визит уже в качестве председателя КНР приурочен к 70-й годовщине установления дипломатии между Китаем и Северной Кореей.

В поездке китайского лидера будет сопровождать его супруга, глава Министерства иностранных дел Китая, член политбюро ЦК КПК, главы канцелярии ЦК КПК и канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам.

Ранее Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Россию. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он назвал его своим лучшим другом и передал привет российскому народу.