Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx. Ее китайская сторона подозревает в нарушении прав потребителей КНР.

Отмечается, что служба доставки часто путала адреса заказчиков, из-за чего товар не доходил до покупателя. Это является нарушением прав и интересов заказчиков, а также негативно влияет на всю отрасль экспресс-доставки Китая.

«Соответствующее государственное ведомство Китая приняло решение о проведении расследования», - передает агентство Xinhua.

Ранее китайские власти выразили готовность ввести ответные меры против США, после того как американская сторона фактически запретили деятельность Huawei на своей территории. В КНР, в свою очередь, решили составить черный список американских компаний.