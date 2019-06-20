СМИ: Apple готовится перенести производство из Китая

Торговое противостояние между США и Китаем коснулось компании Apple, которая производит продукцию в азиатской стране.

Как пишет газета Nikkei, ссылаясь на представителей американской корпорации, в Apple рассматривают вариант, при котором до 30% производственных мощностей будут перенесены в другие государства.

Согласно материалу, компания попросила основных поставщиков, чтобы те оценили затраты в связи с возможным переносом производства из Китая.

Собеседники газеты при этом обратили внимание на то, что сейчас примерно 90% продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге.