Быстрые деньги: в России может появиться новый штраф для автомобилистов

В правительстве предложили материально наказывать водителей, которые пользуются платной дорогой и не оплачивают ее. Речь идет о штрафе до 2,5 тысяч рублей.

Как уточняется в официальном издании Федерального Собрания «Парламентская газета», в четверг, 20 июня, инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Для штрафования водителей предлагается использовать систему «свободный поток» с постоплатой. Благодаря ей платные дороги должны стать свободнее, говорится в сообщении.

В настоящее время для проезда по таким участкам водителю необходимо сначала остановить машину на пункте взимания платы. Однако же строительство таких пунктов стоит недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

Кроме того, помимо штрафов может выступить другой механизм - «состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку». Он хорошо зарекомендовал себя в Москве, уточняет издание.

Собранные при штрафовании деньги предлагается в полном объеме зачислять в бюджеты регионов.

К настоящему моменту общая протяженность платных дорог в России достигает более 1,3 тысячи километров. Они расположены на территориях Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, а также Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, такие трассы есть в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

В апреле текущего года сообщалось о том, что в ГИБДД намерены ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД. Соответствующий законопроект уже был внесен в Государственную думу.