На дне океана: ученые впервые сняли на видео гигантскую глубоководную креветку

Ученые, входящие в группу «Путешествие в полночь», сняли на видео необычное явление. В объектив камеры попал момент, когда огромная креветка изрыгнула из себя светящуюся жидкость.

Как сообщает NOAA Ocean Explorer, запись была сделана на глубине 4700 футов (примерно 1400 метров) в тот момент, когда специалисты пытались снять на видео гигантского кальмара в Мексиканском заливе. Однако вместо этого они запечатлели явление, ранее неизвестное науке.

Исследовательская миссия «Путешествие в полночь» занимается поиском малоизвестных живых организмов в Океане, поскольку это одна из наименее изученных сред обитания на Земле.