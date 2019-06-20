Трамп заявил о предстоящей встрече с Путиным на G20

Американский президент Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

В интервью Fox News Трамп подчеркнул, что собирается «поладить с Россией». При этом американский лидер выразил надежду, что «так и будет».

«У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно, чтобы было так. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», - заявил он.

При этом Трамп добавил, что обе страны являются мощными.

В свою очередь ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новостей о встрече Путина и Трампа на полях саммита G20 пока нет. Он отметил, что сейчас Кремль формирует график двусторонних встреч на саммите, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.