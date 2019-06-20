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Загадочное «преступление века»: неизвестные залили бетоном вход в спортклуб в Кемерово

Наталия Майорова
04:53 20.06.2019
Странное явление заметили сами участники организации, которые пришли на очередную тренировку, но не смогли попасть внутри.
Загадочное «преступление века»: неизвестные залили бетоном вход в спортклуб в Кемерово
© Фото: pixabay

В центре Кемерова неизвестный залили бетоном вход в спортивный клуб альпинизма, который размещался в жилом многоквартирном доме. Странное явление заметили сами участники организации, которые пришли на очередную тренировку, но не смогли попасть внутри.

Как уточняет портал VSE42.Ru, клуб расположен на улице Весенняя, 19. Кроме того, исчезла вывеска и ограждение: вход полностью сравняли с землей.

© клуб Ирбис, Вконтакте

«Полный беспредел! Есть фотографии, как выглядел вход в клуб еще неделю назад, и каким мы его обнаружили вчера, придя на тренировку. То есть входа просто нет», - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что вход в помещение был снесен и забетонирован. Спортсмены уже обратились с заявлением в полицию, а также к местным органам самоуправления с просьбой разобраться в ситуации.

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