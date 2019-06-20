Власти ЛНР и ДНР ответили на заявление Киева о снятии экономической блокады

Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР прокомментировали заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

Так, руководитель Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко назвал лицемерной позицию официального Киева.

«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», - приводит Луганский информационный центр слова Мирошниченко.

Глава Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка, в свою очередь, заявил, что выдвинутые условия похожи на популистские высказывания.

«Хотелось бы напомнить, что именно Украина была инициатором экономической блокады... Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова», - приводит Донецкое агентство новостей слова Бидевки.

Кроме того, в ДНР усомнились, что вопрос о снятии блокады с Донбасса действительно стоит на повестке дня в Киеве.

Ранее Леонид Кучма заявил, что снятие экономической блокады с самопровозглашенных республик возможно лишь после того, как активы юго-востока Украины перейдут под контроль Киева.