Поглощенный морем: дайверы сняли на видео затонувший сто лет назад буксир

Группе дайверов удалось обнаружить затонувший более ста лет назад буксир, который потерпел крушение у побережья Южной Австралии. Инцидент, произошедший в 1917 году, унес жизни 14 человек.

© ScubaCrave (OzDiverDown), YouTube

Большой паровой буксир Nyora попал в сильнейший шторм, когда переправлял американский четырехмачтовый парусник Astoria в Сидней. Из-за непогоды трос отцепился от корабля. В результате было повреждено машинное отделение судна, после чего буксир начал тонуть.

На тот момент на его борту находились 16 членов экипажа: 12 из них тут же спрыгнули в воду. Оставшимся удалось забраться на перевернутую спасательную шлюпку. Всего на борту буксира находилось две шлюпки, однако обе они из-за шторма быстро оказались заполнены водой и пришли в негодность.

© ScubaCrave (OzDiverDown), YouTube

В результате 14 человек пропали без вести, выжить удалось лишь двум членам экипажа: капитану Уильяму Макбейну и моряку Гордону Лэнсли, сообщает Fox News.

Судно, которое буксировал Nyora, все же добралось до точки назначения.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, буксир уже давно разрушился: остался один каркас, причем он превратился в жилище для множества рыб и морских обитателей.