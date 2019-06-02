Покорители высот: в Подмосковье дети отметили свой праздник в веревочном парке

На севере Подмосковья, в Солнечногорске, в честь Дня защиты детей устроили большой праздник вчера, первого июня. Проходил он в одном из крупнейших в стране веревочных парков - Пешки, расположенном на территории отеля Heliopark.

Вместе с инструкторами дети могли преодолеть целый комплекс канатных препятствий или забраться на скалодром. Сложное, но безопасное, благодаря надежной страховке, сооружение подходит даже для самых маленьких посетителей. До вершины добрались почти все, кто решил забраться на искусственное 14-метровое возвышение.

В перерывах между покорением вершин дети могли попрыгать на батуте. А тем, кому по душе чуть менее активный отдых, устроили веселое представление - с клоунами и танцами. В награду организаторы получили детские улыбки и радостный смех. Эти эмоции особенно важны для детей из реабилитационного центра «Незабудка», которые тоже участвовали в празднике.