Врачи скорой под Воронежем объяснили «отказ» вести пациента

В Бобровском районе Воронежской области произошел инцидент с участием группы молодых людей и экипажа скорой помощи. Он закончилась конфликтом.

Молодой человек по имени Артем разбил себе голову во время отдыха, случайно упав на асфальтированную дорогу. После этого у него начались судороги и пошла пена изо рта. Ошарашенные друзья Артема попытались оказать ему помощь.

Как рассказали в Бобровской ЦРБ, 17 июня в 3:20 утра группа молодых людей доставила своего приятеля с травмой головы в отделение медицинской помощи села Слобода Бобровского района. В тот момент бригада врачей как раз собиралась доставить другого пациента в Бобровскую районную больницу, поэтому сразу же забрала травмированного парня к себе в машину. Ему обработали рану и наложили асептическую повязку.

По сообщениям медиков, в довольно большом Бобровском районе у разных бригад свои участки. И в ту ночь бригада, перевозившая двух пациентов, работала в селе Слобода одна. В таком случае местные медики традиционно ждут несколько минут на перекрестке, чтобы передать пациентов другой бригаде.

При этом в больнице отметили, что состояние молодого человека с травмой головы не вызывало опасений у врачей. Однако его друзья, шокированные произошедшим и не имеющие медицинского образования, посчитали ситуацию критической. Они потребовали везти своего товарища в больницу немедленно, не дожидаясь другой машины, в связи с чем произошел конфликт.

Медики также сообщили, что скорая помощь из Боброва приехала к перекрестку, где обычно происходит передача пациентов, через 7 минут. Пострадавшего молодого человека быстро привели в норму. На данный момент стороны уладили конфликт и пришли к пониманию.