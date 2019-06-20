Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи скорой под Воронежем объяснили «отказ» вести пациента

Роман Захаров
04:16 20.06.2019
Медики объяснили возникший конфликт с пациентами штатной ситуацией.
Врачи скорой под Воронежем объяснили «отказ» вести пациента
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Бобровском районе Воронежской области произошел инцидент с участием группы молодых людей и экипажа скорой помощи. Он закончилась конфликтом.

Молодой человек по имени Артем разбил себе голову во время отдыха, случайно упав на асфальтированную дорогу. После этого у него начались судороги и пошла пена изо рта. Ошарашенные друзья Артема попытались оказать ему помощь.

Как рассказали в Бобровской ЦРБ, 17 июня в 3:20 утра группа молодых людей доставила своего приятеля с травмой головы в отделение медицинской помощи села Слобода Бобровского района. В тот момент бригада врачей как раз собиралась доставить другого пациента в Бобровскую районную больницу, поэтому сразу же забрала травмированного парня к себе в машину. Ему обработали рану и наложили асептическую повязку.

По сообщениям медиков, в довольно большом Бобровском районе у разных бригад свои участки. И в ту ночь бригада, перевозившая двух пациентов, работала в селе Слобода одна. В таком случае местные медики традиционно ждут несколько минут на перекрестке, чтобы передать пациентов другой бригаде.

При этом в больнице отметили, что состояние молодого человека с травмой головы не вызывало опасений у врачей. Однако его друзья, шокированные произошедшим и не имеющие медицинского образования, посчитали ситуацию критической. Они потребовали везти своего товарища в больницу немедленно, не дожидаясь другой машины, в связи с чем произошел конфликт.

Медики также сообщили, что скорая помощь из Боброва приехала к перекрестку, где обычно происходит передача пациентов, через 7 минут. Пострадавшего молодого человека быстро привели в норму. На данный момент стороны уладили конфликт и пришли к пониманию.

© ТРК Звезда
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.06.2019, 08:50
На авиасалоне «Ле-Бурже» оценили перспективы Boeing
Дата20.06.2019, 02:49
Главные противорадиационные: под Смоленском прошли учения по ликвидации утечек на АЭС
Дата19.06.2019, 12:49
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата20.06.2019, 00:39
Катер Росгвардии для охраны Крымского моста спустили на воду
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:25 В стране и мире
Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
03:23 В стране и мире
Порошенко выдумал «спецназ» для «защиты» от России
02:57 В стране и мире
Видео
В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и оружием: видео
02:02 В стране и мире
США перебросят дополнительные ЗРК Patriot на Ближний Восток
00:04 В стране и мире
Видео
В Наро-Фоминске произошел крупный пожар: видео
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Челюсти» в реальной жизни: акула похитила весь улов рыбаков
Нетрезвый скорострел: командир ВСУ открыл огонь из автомата по военным за побег
Видео
«Котзилла»: котенок-гигант «разрушил» город в попытках спастись
Видео
«Позор»: Жириновский скандально покинул зал Госдумы
Бровки домиком: ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда
Видео
Потерянная улика: последние кадры стула, которым Кокорин избивал чиновника Минпромторга
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.