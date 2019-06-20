«Челюсти» в реальной жизни: акула похитила весь улов рыбаков

Группы рыбаков из американского штата Нью-Джерси испытала на себе эпизод из популярного фильма «Челюсти»: огромная белая акула утащила весь их улов. Инцидент произошел вблизи побережья.

Как видно на кадрах, опубликованных на Facebook, сначала акула просто плавает рядом с лодкой, в которой находятся рыбаки. Однако в какой-то момент она подплывает к мешку с уловом и отчаянно начинает вгрызаться в него, пытаясь разорвать. При этом автор ролика не пугается: его забавляет происходящее.

Позже рыбаки выбрасывают в воду рыбу, привязанную к веревке, нарочно дразня акулу. Сначала она вступает «в игру», а затем, понимания всю нелепость ситуации, исчезает в синеве моря, довольствуясь захваченной добычей горе-рыбаков.