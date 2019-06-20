Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет в здании президентской администрации. Видео проведенной главой государства экскурсии было опубликовано «Украинской правдой».

Зеленский продемонстрировал журналистам свое рабочее место и предложил им посмотреть на «прикол».

«У меня есть там прикол. Хотите, покажу?», - поинтересовался украинский лидер у сотрудников СМИ.

После этого он провел корреспондентов в небольшую комнату, где находятся парикмахерское кресло и раковина.

«Это прикольная вещь», - сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что не пользовался и не собирается пользоваться услугами стилиста в здании администрации.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сойдет с ума, если не переедет из здания президентской администрации в Киеве.