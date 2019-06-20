Порошенко выдумал «спецназ» для «защиты» от России

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» является так называемым политическим спецназом, который «не позволит вернуться в сторону России». Своими размышлениями политик поделился в Twitter.

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности», - написал он.

При этом Порошенко заявил, что «Европейская солидарность» якобы нацелена на защиту Украины. Он также порассуждал на тему того, что является фундаментом украинской государственности, отметив, что это - армия, язык и вера.

«Сейчас пытаются армии нанести удар в спину, отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь», - написал он.

В заключение Порошенко добавил, что его партия будет участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы не позволить Украине «остановиться на полпути вступления в Евросоюз и НАТО».

Ранее Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра страны, если его партия «Европейская солидарность» победит на выборах в Верховную раду.