Сильный ветер и дожди с грозами: в Москве объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве второго июня. Информация об этом следует из сообщения Гидрометцентра РФ.

Днем в столице ожидаются дожди с грозами, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать вплоть до 17 метров в секунду.

Температура в этот день поднимется до 26 градусов. Метеорологи предупреждают: в Москве и области в ближайшие дни сохраняется вероятность пожаров.