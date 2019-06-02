Сильный ветер и дожди с грозами: в Москве объявлен желтый уровень опасности
В столице ожидается переменная облачность, а также осадки, которые будут сопровождаться грозами.
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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве второго июня. Информация об этом следует из сообщения Гидрометцентра РФ.
Днем в столице ожидаются дожди с грозами, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать вплоть до 17 метров в секунду.
Температура в этот день поднимется до 26 градусов. Метеорологи предупреждают: в Москве и области в ближайшие дни сохраняется вероятность пожаров.