В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и оружием: видео

В США в штате Невада потерпел крушение поезд, груженый оружием и опасными веществами. Об сообщает Elko Daily Free Press.

По информации издания, ЧП произошло около 10:00 по местному времени (20:00 мск) недалеко от города Уэлс. С рельсов сошли 22 вагона грузового состава.

«Выброса опасных веществ не случилось», - заявил представитель железнодорожных служб.

В офисе шерифа округа Элко, в свою очередь, сообщили, что те вагоны, в которых находилось вооружение, не получили повреждений.

Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал. Причину ЧП в настоящий момент устанавливают экстренные службы.