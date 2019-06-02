В Роспотребнадзоре опровергли данные о пользе укусов клещей

Укусы клещей не могут гарантировать дальнейшую защиту от инфекций, которые распространяют эти насекомые, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Напомним, заслуженный врач РФ Наталья Толоконская ранее утверждала, что укусы клещей могут быть полезными. Она также посоветовала лечить инфекции, которые разносят эти насекомые, гомеопатическими средствами.

По ее мнению, именно благодаря укусам клещей якобы формируется «широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

«Нередки повторные случаи заболевания некоторыми из них (клещевым энцефалитом, крымской геморрагической лихорадкой и боррелиозом), например, клещевыми боррелиозами. Значит, в этом случае иммунная защита оказывается несовершенной, особенно при наличии изменчивости возбудителя», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сегодняшняя медицина направлена, в первую очередь, на предотвращения заражения человека, потому что часто с последствиями болезни справиться очень сложно. На данный момент самыми эффективными методами снижения заболеваемости инфекциями являются вакцинация против клещевого энцефалита, защита от присасывания насекомого и акарицидная обработка территории, на которой была замечена клещевая активность.