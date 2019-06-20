Найден препятствующий развитию рака кишечника продукт

Американские исследователи совместно с коллегами из Китая пришли к выводу, что натуральный йогурт может препятствовать развитию аденомы - предвестника рака кишечника. При этом достаточно употреблять две и более порции продукты каждую неделю, сообщает MedicalXpress.

Ученые убеждены, что данный продукт может быть более эффективен для мужчин. Исследователи проанализировали диеты и последующее развитие различных типов аденом у 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин. В результате за годы работы выяснилось, что более 5,8 тысяч аденом появилось у мужской половины населения, и более 8,1 тысяч – у женской.

В то же время представители сильного пола, которые употребляли как минимум две порции йогурта в неделю, снизили вероятность развития аденомы на 26% по сравнению с мужчинами, не употреблявшими этот продукт.

Исследователи предполагают, что в живом йогурте содержатся две бактерии, которые снижают количество веществ в кишечнике, вызывающих рак.

Что же касается прекрасной половины человечества, то у них связи между употреблением йогурта и развитием злокачественных опухолей не наблюдалось.

Еще одним мужским «бонусом» против развития рака стали усы: к такому выводу пришли ученые из Университета Канзаса. Причем речь идет об усах толщиной не менее девяти миллиметров.