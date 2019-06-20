Протестующие в Тбилиси забрасывают правоохранителей бутылками

Несколько человек пострадали в результате столкновений перед зданием парламента в Грузии. Среди них - два сотрудника правоохранительных органов. К настоящему времени на место происшествия прибыли кареты скорой помощи, сообщает сайт телекомпании Rustavi2.ge.

По данным местных СМИ, состояние пострадавших удовлетворительное. Однако сама ситуация крайне напряженная, поскольку протестующие стремятся попасть в законодательный орган и разбить полицейский кордон.

Уточняется, что некоторые митингующие пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Люди забрасывают спецназовцев различными предметами.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции протеста возле парламента в Тбилиси немедленно прекратить нарушения закона. Специальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси начались вечером в четверг, 20 июня. По данным СМИ, на площади собралось несколько тысяч людей, которые требуют отставки главы правительства на фоне антироссийского скандала.

Скандал с участием делегации российских депутатов состоялся на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Сергей Гаврилов открывал мероприятие, сидя в кресле главы парламента, что возмутило оппозиционных грузинских депутатов. После бойкота заседание пришлось отложить, российская делегация покинула здание, по дороге подвергшись нападению радикалов. Позже волнения продолжились и переросли в многотысячный митинг.