«Политический реванш»: политолог о призывах Саакашвили к правоохранителям Грузии

Призывы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к сотрудникам правопорядка не препятствовать действиям оппозиции и перейти на сторону народа - это его попытки «вернуться в грузинскую политику». Об этом в комментарии «Звезде» заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«Саакашвили вернулся на Украину, теперь он собирается устроить "майдан" в Грузии. Спусковым крючком стала ситуация в парламенте: там сейчас грядет массовое "натекание", примерно 10 тысяч. Это попытка политического реванша, особенно после проигранных когда-то выборов президента», - отметил он.

Вместе с тем политолог добавил, что такие призывы являются попыткой некого давления: Саакашвили просто стремится вернуться в политическую игру.

Ранее Саакашвили, находящийся на Украине, с удовлетворением отметил, что бойцы спецназа отказываются применять против демонстрантов резиновые пути и слезоточивый газ.

Тем временем тысячи митингующих пытаются взять штурмом здание правительства, оттеснив полицейский кордон. Во дворе парламента появился спецназ и бронетехника, сообщают местные телеканалы.