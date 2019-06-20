Газ и пули: несколько человек получили тяжелые ранения при беспорядках в Тбилиси

При разгоне протестных митингов в Тбилиси местная полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает «Рустави 2».

По информации грузинского издания, в результате столкновений со стражами порядка несколько человек получили ранения. Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших, как тяжелое.

Также были опубликованы фотографии раненных во время беспорядков. На снимках запечатлено, как медики оказывают помощь мужчинам, на телах которых видны следы от пуль.

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В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протестные акции. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем протестующие уже захватывали здание парламента, где находились представители России, а вечером они вновь начали штурмовать парламент.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.