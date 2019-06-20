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«Нападение было хорошо подготовлено»: депутат раскрыл подробности случившегося в Грузии

Вадим Синицын
23:34 20.06.2019
В беседе со «Звездой» Гаврилов отметил, что ему и его коллегам гарантировали безопасность, однако после выхода из зала российские депутаты подверглись нападению.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Глава российской делегации депутатов Сергей Гаврилов рассказал подробности случившегося после заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В беседе со «Звездой» депутат отметил, что ему и его коллегам гарантировали безопасность.

Тем не менее, после выхода из зала российские депутаты подверглись нападению. Гаврилов отметил, что офицеры безопасности справились со своими обязанностями, однако факт остается фактом. Атака была спланирована и подготовлена, о чем свидетельствуют печатные материалы активистов.

«Прибыли по приглашению парламента Грузии, с уважением к стране, которая является носителем традиционных православных ценностей. Нам были даны гарантии безопасности для всех участников… Мы вышли к журналистам и подверглись нападению. Я хочу сказать спасибо офицерам безопасности… Мероприятие, на наш взгляд, было хорошо подготовлено. Оно управлялось кураторами с плакатами, дискредитирующими Россию. Они говорили на американской версии английского языка, клеветали против моей организации и меня, утверждая, что я участвовал в боевых действиях в Абхазии, несмотря на то, что я опроверг этот фейк-ньюз», - рассказал Гаврилов.

В данный момент делегация вернулась в России. Однако в Тбилиси продолжаются беспорядки. По данным источников «Звезды», полиция применила слезоточивый газ, слышны выстрелы. Известно, что в результате столкновений с полицией есть пострадавшие. МВД Грузии выпустило специальное заявление по поводу случившегося.

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