Володин обвинил власти Грузии в нарушении норм организации мероприятий

Действия грузинских властей во время проведения сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) не соответствуют нормам проведения международных мероприятий. Такое заявление сделал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

«Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий», - сказал политик.

При этом Володин добавил, что место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. По его словам, Грузия, как государство-организатор, несет ответственность «и за проведение важного международного форума, и за безопасность участников».

Председатель ГД РФ также заявил, что грузинские власти не смогли обеспечить проведение мероприятия, поскольку они проигнорировали условия его проведения.

«Акция радикальных сил направлена не только против представителей РФ, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия», - подчеркнул Володин.

В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протестные акции. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии МАП. Днем протестующие уже захватывали здание парламента, где находились представители России, а вечером они вновь начали штурмовать парламент.

К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.