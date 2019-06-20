«Слышна стрельба»: МВД Грузии применило слезоточивый газ против протестующих

Полиция Грузии была вынуждена применить слезоточивый газ для подавления массового митинга возле парламента в Тбилиси. Буквально перед этим в МВД страны призвали участников акции прекратить протест.

Как удалось узнать «Звезде» со слов источника, оказавшегося в центре событий, к месту столкновений уже прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Правоохранители Грузии стягивают туда дополнительные силы. Кроме того, с места митинга доносятся звуки выстрелов.

Вечером в пятницу, 20 июня, начались беспорядки возле здания парламента в Тбилиси. По данным СМИ, участие в митинге принимают тысячи человек: они требуют отставки главы правительства на фоне антироссийского скандала.

Скандал с участием делегации российских депутатов состоялся на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Сергей Гаврилов открывал мероприятие, сидя в кресле главы парламента, что возмутило оппозиционных грузинских депутатов.

После бойкота заседание пришлось отложить, российская делегация покинула здание, по дороге подвергшись нападению радикалов. После этого волнения продолжились и переросли в многотысячный митинг

Ситуация возле здания парламента крайне напряженная: протестующие стремятся попасть в законодательный орган и разбить полицейский кордон, причем они ведут себя весьма агрессивно и забрасывают правоохранителей бутылками.