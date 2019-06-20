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Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти со своего поста

Тамара Астапенкова
22:18 20.06.2019
В Тбилиси многотысячная толпа пытается прорваться в парламент.
Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти со своего поста
© Фото: Giorgi Gakharia, facebook

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о том, что при необходимости готов покинуть свой пост, Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

На улицах Тбилиси не утихают волнения. Многотысячная толпа штурмуют здание парламента, вступая в противостояние в сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Скандал разгорелся после заседания Межпарламентской ассамблеи православия. На правах президента организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся. В результате оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.

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