Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти со своего поста

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о том, что при необходимости готов покинуть свой пост, Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

На улицах Тбилиси не утихают волнения. Многотысячная толпа штурмуют здание парламента, вступая в противостояние в сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Скандал разгорелся после заседания Межпарламентской ассамблеи православия. На правах президента организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся. В результате оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.