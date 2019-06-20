«Ситуация вопиющая»: Слуцкий прокомментировал происходящее в Грузии

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал грузинских депутатов за устроенный ими скандал в ходе заседания 26 сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Ранее стало известно, что оппозиционеры пикетировали трибуну, когда с нее выступал президент МАП и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. На правах президента он занял кресло спикера, так как заседание проходило в большом зале парламента.

От россиян потребовали покинуть страну и под усиленной охраной полиции Гаврилова и его коллег доставили в аэропорт, откуда они улетели в Москву.

«Сама по себе ситуация вопиющая. Может быть нашему представителю, как президенту МАП не стоило садиться в кресло спикера грузинского парламента, поскольку было понятно, что это вызовет волну протестов. Тем не менее, Грузия повела себя непозволительно, как участник Межпарламентской ассамблеи православия и плохо отнеслась к приехавшим, вопреки многовековым традициям гостеприимства», - заявил в интервью «Звезде» Слуцкий.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам предположил, что возможно не стоило проводить заседание Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента, чтобы не провоцировать оппозицию.

Тем не менее, это не снимает ответственности с грузинской стороны, добавил политик.

«Место проведения заседания определяла грузинская сторона, как принимающая. В этой ситуации необходимо досконально разобраться. Считаю, что МАП должна дать соответствующую оценку действиям грузинских депутатов. Я не исключаю, что членство Грузии в Межпарламентской ассамблее православия будет приостановлено», - заключил Леонид Слуцкий.

Тем временем демонстранты штурмуют здание правительства, требуя ухода в отставку ключевых министров. На события в Тбилиси отреагировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он призвал спецназ не противостоять митингующим, которые перекрыли проспект Руставели и поддержал решение полицейских не использовать резиновые пути и слезоточивый газ.