В здание парламента под штурмом прибыл премьер-министр Грузии
В Тбилиси митингующие выступают против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в здание парламента, которое штурмует многотысячная толпа. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, после скандала, случившегося на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Митингующие вступают в противостояние с сотрудниками МВД, выступая против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Ранее, о своем намерении при необходимости покинуть свой пост сообщил глава МВД Грузии Георгий Гахария, назвавший произошедшее «трагедией».