Боевики обстреляли мирные города в трех сирийских провинциях

Российские военные зафиксировали не менее 11 обстрелов со стороны боевиков в трех сирийских провинциях. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Хамрат (дважды), Касталь-эль-Бордж (дважды), Икко, Ардаш-Даг и Айн-Эль-Ашра провинции Латакия, Хамамият провинции Хама, Биньямин провинции Алеппо», - рассказал руководитель Центра генерал-майор Алексей Бакин на брифинге.

Отметим, что Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.