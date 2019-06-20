Саакашвили призвал спецназ Грузии встать на сторону протестующих
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал массовые протесты оппозиции в стране.
Опальный политик, на которого в Грузии заведено несколько уголовных дел, призвал сотрудников правопорядка не препятствовать действиям оппозиции и перейти на сторону народа.
Саакашвили, находящийся на Украине, с удовлетворением отметил, что бойцы спецназа отказываются применять против демонстрантов резиновые пути и слезоточивый газ.
Тем временем тысячи митингующих пытаются взять штурмом здание правительства, оттеснив полицейский кордон. Во дворе парламента появился спецназ и бронетехника, сообщают местные телеканалы.
Собравшиеся скандируют антироссийские лозунги и размахивают национальными флагами. Движение по проспекту Руставели перекрыто.
Протесты оппозиции начались на фоне антироссийского скандала с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он прибыл в Тбилиси во главе российской делегация для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Очередное заседание проходило в здании парламента и на правах президента МАП, Гаврилов занял кресло спикера и обратился к собравшимся.
Возмутившиеся оппозиционные депутаты пикетировали трибуну и потребовали россиян покинуть страну. Под усиленной охраной Гаврилова и его коллег доставили в аэропорт, откуда они вылетели в Москву. Самолет с российской делегацией уже приземлился.