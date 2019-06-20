«Немедленно прекратить насилие»: МВД Грузии выпустило специальное заявление

Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции протеста возле парламента в Тбилиси немедленно прекратить нарушения закона. Специальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Призываем немедленно прекратить нарушения закона и остановить насилие, не следовать провокациям, подчиняться запросам полиции и покинуть территорию парламента», - говорится в заявлении.

Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси начались вечером 20 июня. По данным СМИ, на площади собралось несколько тысяч людей. Они требуют отставки главы правительства на фоне антироссийского скандала.

Скандал с участием делегации российских депутатов состоялся на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Сергей Гаврилов открывал мероприятие, сидя в кресле главы парламента, что возмутило оппозиционных грузинских депутатов.

После бойкота заседание пришлось отложить, российская делегация покинула здание, по дороге подвергшись нападению радикалов. После этого волнения продолжились и переросли в многотысячный митинг.