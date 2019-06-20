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США перебросят дополнительные ЗРК Patriot на Ближний Восток

Алексей Савелов
02:02 20.06.2019
Кроме того, в Пентагоне сообщили о переброске в регион беспилотников, а также пилотируемого самолета-разведчика.
США перебросят дополнительные ЗРК Patriot на Ближний Восток
© Фото: U.S. Department of Defense flickr

США перебросит в ближневосточный регион тысячу военнослужащих, в том числе будет батальон зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом рассказала представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич.

«Силы США в составе примерно одной тысячи человек включают батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал», - сообщила она РИА Новости.

По ее словам, подобное усиление связано с обострением отношений между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous были атакованы в Оманском заливе. В момент атаки на танкерах находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировала иракская сторона, в водах которой произошел инцидент. Власти Ирана осудили нападение на суда и призвали не допускать обострения напряженности в регионе.

Позднее Вашингтон обвинил в данном инциденте иранскую сторону. Кроме того, США заявили о намерении разместить тысячу военных на Ближнем Востоке с целью «противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе». Пентагон также направил ракетный эсминец в Оманский залив.

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