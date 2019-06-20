Российская делегация Международной ассамблеи православия вернулась в Москву после скандала в Грузии

Российская делегация во главе с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергеем Гавриловым прибыла в Москву из Грузии после скандала на 26 сессии Генассамблеи организации в Тбилиси.

Об этом «Звезде» сообщил сам президент МАП.

Накануне Гаврилов, вместе с коллегами прибыл в Грузию для участия в заседании. В качестве президента МАП он обратился к собравшимся, чем вызвал недовольство оппозиционных депутатов.

В знак протеста они сорвали выступление и пикетировали трибуну, сообщает грузинская телекомпания IMEDI. Оппозиционеров не устроило, что представитель РФ сидит в кресле председателя.

Было принято решение о прекращении работы и возвращении российской делегации в Москву.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» попытались оправдаться за инцидент, заявив, что не знали о том, что Гаврилов открывает заседание.