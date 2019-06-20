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Дело «золотых» носов: реставраторы предложили запретить тереть памятники «на удачу»

Диана Сирази
02:30 20.06.2019
По словам экспертов, такие прикосновения лишь портят скульптуры и памятники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ricardo Moreira, globallookpress

Российские реставраторы предложили запретить тереть памятники на удачу: наполированные скульптуры есть почти в каждом городе в разных уголках мира. Например, бронзовая собака на станции «Площадь Революции»: к ее носу прикасается почти каждый, кто проходит мимо. Принято считать, что это приносит счастье.

Эту традицию начали студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана: погладил - значит, будет пятерка. Теперь суеверия не знают возраста: к собаке обязательно прикасаются даже в спешке, а туристы не уходят без селфи. 

Однако самим скульптурам от такого внимания только хуже, считают специалисты. В частности, морда овчарки на станции столичного метро может превратится в бульдога: не исключено, что трансформация случится уже через каких-то восемь лет.

По словам первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы Александра Шолохова, не исключено, что запреты не окажут должного воздействия.

«Вряд ли наложив кучу запретов мы запретим пассажирам московского метро натирать нос этой знаменитой овчарке», - подчеркнул он.

Воссоздать скульптуру на станции «Площадь Революции» в первозданном виде уже невозможно. За 80 лет морда собаки изменились до неузнаваемости. Работники музея просят установить надпись «руками не трогать». В самом метро ситуацию не комментируют, а другие деятели культуры предлагают оставить все, как есть, и не видят ничего страшного.

Памятник в Санкт-Петербурге Чижик-Пыжик тоже беспрестанно выстаивает под металлическим дождем из монет: терпит, пока попадут точно под ноги, чтобы исполнить желание.

Жертвой туристов также стал памятник Джульетте в Вероне: точнее, ее правая грудь. Говорят, что от миллионов рук «размер» якобы стал меньше. Прекрасную часть женского тела и вовсе однажды затерли до дыр. То, что видят туристы сегодня - уже новая, отреставрированная грудь.

И традиция тереть памятники на удачу все-таки останется. Специалисты говорят, что искусство создавалось для людей, потому пусть люди хотя бы во время символических поглаживаний верят в магию быстрого исполнения всех желаний.

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