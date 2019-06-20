«Надуманное обвинение»: посольство РФ в США прокомментировало дело Тищенко

Российское посольство в США считает надуманными обвинения за которые разработчик компьютерных игр Олег Тищенко, являющийся гражданином РФ, получил год тюремного заключения.

«Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осужден доставленный ранее из Грузии в США Олег Тищенко», - приводит РИА Новости сообщение дипломатов.

Диппредставительство также выразило глубокую разочарованность «подобной практикой американских властей» и призвало руководство США отказаться от нее «в пользу налаживания эффективного взаимодействия» правоохранительных органов двух государств.

Посольство также напомнило, что, учитывая уже отбытый срок, Тищенко в день приговора был передан американским иммиграционным властям для его дальнейшей депортации в РФ.

По версии следствия, Олег Тищенко с помощью гражданина США на eBay приобрел руководства пилотов к самолетам F-16, F-35, F-22 и A-10, после чего продавал документацию другим пользователям.

Россиянин был обвинен американскими властями еще в 2016 году. Однако его смогли задержать только в 2018-м, когда россиянин приезжал в Грузию, давшей согласие на его выдачу США.

В суде Олег Тищенко признал вину по двум из пяти пунктов обвинения, остальные с него были сняты. Россиянина приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. Но поскольку этот срок Тищенко уже отбыл, то было принято решение о его депортации на родину.